إسرائيل تعلق الإجازات الأسبوعية لجنود الجيش وتوقف الدراسة بالبلاد

10:29 م الثلاثاء 11 مايو 2021
إسرائيل تعلق الإجازات الأسبوعية لجنود الجيش وتوقف الدراسة بالبلاد

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تونس - (أ ش أ)

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، العطل الأسبوعية لجنوده ويأمر بالاستعداد لتوسيع العمليات في غزة.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها مساء اليوم، بأن السلطات الإسرائيلية قررت تعليق الدراسة غدًا الأربعاء في جميع أنحاء البلاد.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، المسجد الأقصى، بعد مواجهات دامية مع الفلسطينيين في القدس المحتلة، حسبما ذكرت "العربية".

واندلعت مواجهات ليلية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، واستخدمت القوات الإسرائيلية العنف المفرط بحق المتظاهرين.

وفضت قوات الاحتلال اعتصام لفلسطينيين بحي الشيخ جراح، بالقوة مساء اليوم.

وتصاعدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اليوميين الماضيين، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمه في القدس المحتلة، التي منحت بسببها المقاومة، جيش الاحتلال مهلة لإنهائها.

وردت المقاومة بقصف مستوطنات في غلاف قطاع غزة بعشرات الصواريخ اليوم وأمس، ورد جيش الاحتلال بغارات على قطاع غزة استهدف بعضها مدنيين ومباني سكنية مدنية فضلاً عن قيادات للمقاومة الفلسطينية.

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