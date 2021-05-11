روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد

روسيا - (أ ش أ)

أعربت روسيا عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في القدس الشرقية وعلى الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، داعية الأطراف إلى ضبط النفس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" - مساء اليوم الثلاثاء، إن موسكو تشعر بقلق شديد إزاء هذه التطورات الخطيرة"، مضيفة أن بلادها تدين بشدة الاعتداءات على المدنيين بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الديني.

داعية الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر.

وأضافت أن موسكو ترى أنه من المهم الالتزام بما ورد في معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية حول تثبيت الوضع القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما أكد البيان أن روسيا بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي وطرفا في الرباعية الدولية المعنية بالتسوية في الشرق الأوسط، ستعمل بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية على إيجاد تسوية شاملة ودائمة للنزاع بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن التي تنص على وجود دولتين هما إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام.