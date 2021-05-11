السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال في عدة مناطق بالمملكة

05:52 م الثلاثاء 11 مايو 2021
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال في عدة مناطق بالمملكة

أرشيفية

وكالات

أعلنت عدة مراصد سعودية، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وذكرت الصحيفة السعودية، أن هناك ‏5 قضاة بالمحمكة العليا يتواصلون حاليًا ‎مع 11 مركزًا للرصد لمتابعة رؤية هلال شهر شوال، على أن يتم إعلان قرار المحمكة خلال الدقائق المقبلة.

وكانت السلطات الأسترالية، أعلنت تعذر رؤية هلال شوال، مساء اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون بعد غد الخميس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء، في بيان رسمي، أن "موعد عيد الفطر في أستراليا 2021 سيكون الخميس الموافق 13 مايو الجاري، وأن شهر رمضان لهذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يوما وفق الحسابات الفلكية".

وتستطلع دول عربية وإسلامية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء.

هلال شهر شوال السعودية شهر رمضان

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