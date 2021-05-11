الخارجية السعودية: المملكة تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

08:42 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
الخارجية السعودية: المملكة تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس

المسجد الأقصى

الرياض- (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الضحايا بما في ذلك من الأطفال.

ودعت المملكة، وفقا لقناة " العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما جددت التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.​

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وزارة الخارجية السعودية الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى القدس فلسطين

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