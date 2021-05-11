بايدن: لا دليل على تورط روسيا في الهجوم على إمدادات النفط داخل بلادنا

12:20 ص الثلاثاء 11 مايو 2021
بايدن: لا دليل على تورط روسيا في الهجوم على إمدادات النفط داخل بلادنا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا "دليل" حتى الآن يثبت ضلوع روسيا في القرصنة المعلوماتية التي تسببت بتعطيل أحد أكبر خطوط نقل النفط في الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الإثنين، عن بايدن قوله "حتى الآن، ليس هناك دليل من أجهزتنا الاستخباراتية، ولكن هناك عناصر تظهر أن برنامج رانسوموير (الذي يستغل الثغرات الأمنية لتعطيل الأنظمة المعلوماتية ويطلب فدية لإعادة تشغيلها) موجود في روسيا"، مؤكدًاأن الحكومة الأمريكية عملت على تخفيف التأثيرات المحتملة للهجوم على إمدادات الوقود في البلاد، وأن إدارته تبذل جهودًا "لعرقلة ومحاكمة مجرمي برامج الفدية".

واضطرت شركة "كولونيول بايبلاين" التي تشغل الخط إلى وقف أنظمتها نتيجة الهجوم الذي أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، أن عصابة إجرامية تسمى "دارك سايد" تقف وراءه، وهو ما كانت قد تحدثت عنه تقارير سابقة.

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