واشنطن تدين إطلاق فصائل فلسطينية لصواريخ من غزة نحو إسرائيل
واشنطن - (د ب أ)
أدانت الولايات المتحدة إطلاق مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة وابل من الصواريخ صوب إسرائيل وأعربت عن قلقها إزاء "التصعيد غير المقبول " في المنطقة.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة دعت إلى نزع فتيل التصعيد، لكنها قالت في نفس الوقت إنها تعترف بالحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وأضاف برايس "من المهم للغاية أن يعمل جميع الأطراف على ضمان الهدوء ونزع فتيل التوتر وتجنب المواجهات العنيفة".
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