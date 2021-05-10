فصائل فلسطينية توجه ضربة صاروخية للاحتلال الإسرائيلي في القدس

وكالات

أعلنت كتائب القسام عن توجيه ضربة صاروخية للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ردًا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت كتائب القسام في بيان مساء اليوم عقب انتهاء المهلة المحددة لإنهاء العدوان الإسرائيلي في القدس، إن "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وأفاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر" بأنه "تم تفعيل الانذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل".

وسمعت صافرات الإنذار ودوي انفجارات في مستطونات غلاف غزة وفي القدس المحتلة، عقب إطلاق المقاومة لعدة صواريخ تجاه إسرائيل.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية عددًا من الصواريخ تجاه إسرائيل، مساء اليوم الاثنين، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القدس.

وقالت مصادر فلسطينية وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل مسلحة أطلقت اليوم الاثنين "رشقات صواريخ" من قطاع غزة على إسرائيل في ظل توتر في القدس.

وتم إطلاق الرشقات مع انتهاء مهلة عند السادسة بالتوقيت المحلي أعلنتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لإسرائيل لسحب قواتها ومستوطنيها من المسجد الأقصى والشيخ جراح في شرق القدس.

وذكر الناطق باسم القسام المكنى "أبو عبيدة" في بيان مقتضب "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

وفي وقت سابق أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "المقاومة الفلسطينية مستعدة ومتحفزة" للرد على ما يجرى في الأقصى في شرق القدس.