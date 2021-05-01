طالبان: انتهاك موعد سحب القوات الأجنبية من أفغانستان يُمهد للانتقام

01:50 م السبت 01 مايو 2021
طالبان: انتهاك موعد سحب القوات الأجنبية من أفغانستان يُمهد للانتقام

حركه طالبان - ارشيفية

كابول- (د ب أ):

قال مسلحو طالبان، السبت، إن القوات الدولية انتهكت اتفاقا بين طالبان والولايات المتحدة لانسحاب هذه القوات من أفغانستان، مما "فتح المجال" أمام الجماعة للانتقام.

وقالت طالبان في بيان عبر بالإنجليزية عبر موقع تويتر: "بانقضاء مهلة الأول من مايو المتفق عليها لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، فتح هذا الانتهاك من حيث المبدأ المجال لمجاهدي (إمارة أفغانستان الإسلامية – الاسم الذي تستخدمه طالبان لوصف البلاد) للقيام بكل تصرف مضاد يرونه ملائما ضد القوات المحتلة".

وقالت الجماعة المسلحة إن مقاتليها سوف ينتظرون الآن قرارا من قيادتهم "في ضوء سيادة البلاد وقيمها ومصالحها العليا."

حركة طالبان أفغانستان القوات الأجنبية

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