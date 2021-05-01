عاصفة شديدة في شنجهاي الصينية تقتل 11 شخصًا

بكين- (بي بي سي):

أعلنت السلطات الصينية السبت مقتل 11 شخصا وفقدان تسعة وجرح أكثر من مئة آخرين في عاصفة شديدة في مدينة ساحلية بالقرب من شنغهاي. يبلغ عدد سكانها حوالى 8 ملايين نسمة.

ضربت العاصفة التي رافقتها رياح عاتية مساء الجمعة مدينة نانتونغ الواقعة على أطول نهر في الصين.

وقال مجلس المدينة إن 3050 مواطنا أجلوا عن المكان. وأضاف أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة سقوط أشجار وأعمدة الكهرباء أو بسبب سقوطهم في مياه الفيضان نتيجة دفع الرياح لهم بشدة.

وأدى جنوح قارب صيد إلى سقوط أفراد طاقمه الـ11 في المياه. وأنقذ اثنان منهم فقط. واشار البيان إلى أن مبان كثيرة تضررت.