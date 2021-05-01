رئيس البرلمان الليبي يلتقي المشير حفتر لبحث آخر التطورات في البلاد

القبة- (أ ش أ):

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مكتبه بمدينة القبة، بحضور النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، اليوم /السبت/ - إن اللقاء الذي جرى مساء أمس الجمعة، تناول آخر التطورات والمستجدات في البلاد.​