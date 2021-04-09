البريطانيون يحتشدون في القصور الملكية للإعراب عن حزنهم لوفاة الأمير فيليب

لندن/وندسور - (د ب أ):

احتشد العديد من البريطانيين في قصر باكنجهام في لندن وقلعة وندسور لتقديم التحية الأخيرة لزوج الملكة إليزابيث الثانية، الأمير فيليب، الذي وافته المنية اليوم الجمعة بالعاصمة البريطانية وهو في سن التاسعة والتسعين.

وتمت اليوم إزالة إشعار بوفاة الأمير بعد وقت قصير من تعليقه على سور قصر باكنجهام إثر تجمع المواطنين أمام القصر، توخيا لاحترام قواعد التباعد الاجتماعي بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت شبكة سكاي نيوز إنه بدلا من ذلك فقد علقت لافتة تفيد بأن الزهور والشموع وغيرها من الهدايا التذكارية ستزال بعيدا عن القصر.

وفي وندسور، حيث أقام فيليب حتى وفاته تجمع وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (برس أسوسييشن) مئات الأشخاص لوضع الزهور وتقديم التعازي عند بوابة القصر.

وفيما بعد أمرت الشرطة الحاضرين بوضع باقات الزهور التي أحضروها على طريق واحد فقط جنوبي المقر.

دعت حكومة المملكة المتحدة المواطنين إلى تجنب التواجد في القصور الملكية بسبب قواعد التباعد الاجتماعي.