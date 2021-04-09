السعودية تدعو لتحري رؤية هلال رمضان الأحد المقبل

الرياض - أ ش أ

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021.

وأشارت المحكمة العليا السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.