السعودية تدعو لتحري رؤية هلال رمضان الأحد المقبل
الرياض - أ ش أ
دعت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021.
وأشارت المحكمة العليا السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
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