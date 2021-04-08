أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

أمريكا تضيف 7 شركات تكنولوجيا صينية إلى قائمة حظر التصدير

09:03 م الخميس 08 أبريل 2021
أمريكا تضيف 7 شركات تكنولوجيا صينية إلى قائمة حظر التصدير

أمريكا تضيف 7 شركات تكنولوجيا صينية إلى قائمة حظر

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إضافة 7 شركات صينية تعمل في مجال أجهزة الكمبيوتر فائقة القوة إلى قائمة الكيانات الصينية المحظور تصدير المنتجات الأمريكية إليها، بدعوى أن أنشطة هذه الشركات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إنها أضافت الشركات الصينية إلى ما تسمى بقائمة الكيانات التي يحظر على الشركات الأمريكية القيام بأي معاملات تجارية معها دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية.

والشركات التي تمت إضافتها إلى قائمة العقوبات الأمريكية تشارك إما في تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة القوة تستخدمها الجهات العسكرية الصينية أو تشارك في جهود تحديث الجيش الصيني أو في تطوير أسلحة الدمار الشامل.

تضم القائمة شركات تيانجين فيتوم إنفورميشن تكنولوجي ومركز شنغهاي لتصميم الدوائر المتكاملة عالية الأداء، وصن واي ميكروإلكترونيكس ومركز جينان الوطني للحوسبة فائقة القوة ومركز شينشن الوطني للحوسبة فائقة القوة.

وقالت جينا رايموند وزيرة التجارة الأمريكية في البيان إن إمكانيات الحوسبة فائقة القوة حيوية لتطوير الكثير من، وربما كل الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي مثل الأسلحة النووية والأسلحة الأسرع من الصوت.

وأضافت أن "وزارة التجارة ستستخدم كل ما لديها من صلاحيات لمنع الصين من استغلال التكنولوجيا الأمريكية لدعم جهودها للتحديث العسكري التي تثير الاضطرابات".

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه العقوبات لا تعني حرمان الشركات الصينية المستهدفة بشكل كامل من التعامل مع السوق الأمريكية.

وتختلف العقوبات عن العقوبة التي قررتها الولايات المتحدة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية التي تواجه قيودا أشد صرامة على تعاملاتها مع الشركات الأمريكية.

الصين أمريكا حظر التصدير الشركات الصينية

الخبر التالى:

ولاية ألمانية ثانية تعتزم شراء مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاض 4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا