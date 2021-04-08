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فرنسا: العثور على صورة للأستاذ صامويل باتي خلال تفتيش منزل المشتبه بها الرئيسية

12:43 م الخميس 08 أبريل 2021
فرنسا: العثور على صورة للأستاذ صامويل باتي خلال تفتيش منزل المشتبه بها الرئيسية

المدرس الفرنسي صامويل باتي

وكالات:

قال مكتب المدعي الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب إنه تم العثور على صورة للمدرس الفرنسي صامويل باتي الذي اغتيل بهجوم إرهابي خلال تفتيش بيت فتاة عمرها 18 عاما تعتبرها السلطات المشتبه به الرئيسي في مؤامرة محتملة من جانب إسلاميين لشن هجوم في مدينة بيزييه الجنوبية، حسبما نقلت وكالة رويترز وإذاعة مونت كارلو.

وفي وقت سابق قال المدعون إن السلطات ألقت القبض على خمس نساء في بيزييه وبدأت تحقيقا أوليا فيما يتصل بالمؤامرة المحتملة. وكان ذبح باتي في تشرين الأول 2020 قد روع فرنسا وأدى لتجدد المخاوف من هجمات إرهابية للإسلاميين في البلاد. وقال مكتب النائب العام إن الفتاة التي لم يذكر اسمها لم تكن معروفة للأجهزة الأمنية.

فرنسا مكافحة الإرهاب صامويل باتي مدينة بيزييه الجنوبية

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