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إيطاليا توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص فوق 60 عامًا

10:52 م الأربعاء 07 أبريل 2021
إيطاليا توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص فوق 60 عامًا

لقاح أسترازينيكا

روما - (د ب أ)

أوصت إيطاليا باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وفقا لما صرح به المستشار الصحي الحكومي فرانكو لوكاتيلي خلال مؤتمر صحفي في روما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأوضح لوكاتيلي أن لقاح أسترازينيكا لا يزال مسموحا بإعطائه لكل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 11.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 231 ألفا و459 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

لقاح أسترازينيكا إيطاليا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز روما

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