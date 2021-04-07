إيطاليا توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا للأشخاص فوق 60 عامًا
روما - (د ب أ)
أوصت إيطاليا باستخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وفقا لما صرح به المستشار الصحي الحكومي فرانكو لوكاتيلي خلال مؤتمر صحفي في روما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وأوضح لوكاتيلي أن لقاح أسترازينيكا لا يزال مسموحا بإعطائه لكل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 11.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.
ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 231 ألفا و459 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.
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