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فرنسا تبدأ إنتاج لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لكورونا

06:22 م الأربعاء 07 أبريل 2021
فرنسا تبدأ إنتاج لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لكورونا

لقاح فايزر

فرنسا - (أ ش أ)

بدأت إحدى الشركات الفرنسية اليوم الأربعاء، في إنتاج لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه الخطوة علما أن الكميات المصنعة ستخصص للفرنسيين فقط؛ وتحاول باريس تدارك تأخر عملية التلقيح عبر مخطط جديد استخدمت فيه المرافق الرياضية والثقافية الكبرى.

وأفادت قناة " فرانس 24 " بأن شركة "ديلفارم" قد بدأت صباح اليوم في إنتاج أولى جرعات لقاح "فايزر-بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا على الأراضي الفرنسية.

وقالت الشركة إن اللقاح سيكون مخصصا للفرنسيين فقط، حيث جاء إعلان الشركة بعد دقائق من إعلان مماثل للرئيس الفرنسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/.

ولتسريع عملية التلقيح ضد الوباء، وضعت السلطات الفرنسية مخططا، استغلت بموجبه مرافق رياضية وثقافية كبرى، كملعب " ستاد دو فرانس" الشهير.

وكان الملعب قد فتح أبوابه لاستقبال المئات من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة أو الذين يشتغلون بوظائف تحظى بالأولوية في عملية التطعيم.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح فايزر فيروس كورونا لقاح كورونا فرنسا تويتر

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