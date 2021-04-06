الحكومة الليبية: الدبيبة سيقوم بجولة لدول الخليج
ليبيا - (أ ش أ)
أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيقوم بجولة تشمل عدد من دول الخليج العربي.
وقال حمودة وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية إن الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.
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