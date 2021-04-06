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خطيب المسجد الأقصى: لا انتخابات بدون القدس ترشحًا وترشيحًا وانتخابًا

07:40 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
خطيب المسجد الأقصى: لا انتخابات بدون القدس ترشحًا وترشيحًا وانتخابًا

خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين


فلسطين - (أ ش أ)

قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، إنه: "لا انتخابات بدون مدينة القدس المحتلة ترشحًا وترشيحًا وانتخابًا، وعدم إجرائها في العاصمة يفقدها معناها ومغزاها".

وشدد خطيب المسجد الأقصى وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، على أن استثناء القدس من الانتخابات لأي سبب كان، مرفوض دينيا ووطنيا وفلسطينيا، لأن القدس جوهر فلسطين وقلبها ولا يمكن انتزاع القلب من هذا الجسد الفلسطيني.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإصرار على إقامة الانتخابات وإنجاحها، لأن الوضع الفلسطيني يحتاج إلى جمع الكلمة ووحدة الصف وإلى إجراء هذه الانتخابات التي لم تجر منذ عام 2006.

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الشيخ محمد حسين القدس الانتخابات الفلسطينية

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