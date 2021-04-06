الصحة العالمية: اللقاحات وحدها لن تتغلب على كورونا

سويسرا - (أ ش أ)

قالت منظمة الصحة العالمية إن التحدي الذي يواجه العالم الآن هو التأكد من أن اللقاحات التي تم تطويرها والموافقة عليها بسرعة قياسية متاحة لكل من يحتاج إليها.

وأضافت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء في جنيف أن المفتاح في هذا الأمر هو تقديم دعم أكثر لمرفق كوفاكس الذي تقوده المنظمة والهادف إلى تحقيق الوصول المنصف للقاحات لكافة بلدان العالم، وأعربت المنظمة عن أملها في تصل اللقاحات من خلال المرفق إلى 100 دولة واقتصاد في الأيام المقبلة.

وأشارت المنظمة إلى أن اللقاحات وحدها لن تتغلب على وباء كورونا، وأكدت أن السلع مثل الأكسجين الطبي ومعدات الحماية الشخصية بالإضافة إلى الاختبارات الشخصية الموثوقة والأدوية تعد أمرا حيويا كذلك وأيضا الآليات القوية لتوزيع كل هذه المنتجات بشكل عادل داخل الحدود الوطنية.

ونوهت المنظمة إلى مبادرة تسريع الوصول إلى اختبارات وعلاجات كورونا لمئات الملايين من الأشخاص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وقالت المنظمة إن هناك حاجة إلى تمويل يصل إلى 22.1 مليار دولار لتقديم هذه الأدوات الحيوية.

وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها الصادر تزامنا مع يوم الصحة العالمي والذي يوافق غدا 7 أبريل أن فيروس كورونا أثر بشكل غير عادل على بعض الأشخاص بشكل اكثر قسوة من غيرهم، وبما أدى إلى تفاقم التفاوتات القائمة في الصحة والرفاهية داخل البلدان وفيما بينها.

وأكد تقرير المنظمة أنه داخل البلدان كان المرض والوفاة بسبب فيروس كورونا أعلى بين الفئات التي تواجه التمييز والفقر والاستبعاد الاجتماعي وظروف العمل والمعيشة اليومية المعاكسة بما في ذلك الأزمات الإنسانية، وأوضح تقرير المنظمة أن التقديرات تشير إلى أن الوباء دفع ما بين 119 و 124 مليون شخص إلى الفقر المدقع العام الماضي كما أن هناك أدلة مقنعة على أن ذلك أدى إلى اتساع الفجوات بين الجنسين في التوظيف مع خروج النساء من القوى العاملة بأعداد أكبر من الرجال خلال الأشهر الاثنتى عشرة الماضية.

وقالت المنظمة الدولية انه ومع استمرار البلدان فى مكافحة الوباء فان هناك فرصة فريدة لإعادة البناء بشكل أفضل من أجل عالم أكثر عدلا وصحة تظهر من خلال تنفيذ الالتزامات والقرارات والاتفاقيات الحالية مع تقديم التزامات جديدة وجريئة ودعا الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة جميع الحكومات الى الاستثمار فى تعزيز خدماتها الصحية وإزالة الحواجز التي تمنع الكثير من الأشخاص من استخدامها بحيث يحظى المزيد منهم بفرصة عيش حياة صحية.