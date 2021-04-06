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حماس تندد باعتقال إسرائيل أحد مرشحيها للانتخابات التشريعية

12:25 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
حماس تندد باعتقال إسرائيل أحد مرشحيها للانتخابات التشريعية

حركة حماس

غزة - (د ب أ):

نددت حركة "حماس" باعتقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء لأحد مرشحيها في الضفة الغربية للانتخابات التشريعية (البرلمانية) الفلسطينية المقررة الشهر المقبل.

وصرح الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن "اعتقال الاحتلال الإسرائيلي المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" حسن الورديان من بيت لحم تدخل سافر في العملية الانتخابية الفلسطينية، ويعكس المساعي الإسرائيلية الحثيثة لتخريبها".

وقال برهوم إن "هذه الاعتقالات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وكوادره في الضفة الغربية لن تفلح في تخويفهم أو إرهابهم أو ثنيهم عن المشاركة في الانتخابات، بل ستشكل دافعا للإصرار على المشاركة القوية والفاعلة فيها، وإنجاح الخيار الديمقراطي".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني وكوادره وقياداته وفصائله "مدعوون لجعل كل هذه التحديات ساحة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية الاستحقاق الوطني بكل السبل، والتصدي لأية محاولات إسرائيلية لتخريب الانتخابات".

وطالب الناطق باسم حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بـ"العمل الفوري على حماية العملية الانتخابية الفلسطينية، ووضع حد لكل التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

حركة حماس إسرائيل اعتقال مرشح انتخابات جيش الاحتلال الإسرائيلي

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