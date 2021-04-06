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إيران تعلق الرحلات السياحية إلى تركيا

09:55 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
إيران تعلق الرحلات السياحية إلى تركيا

الخطوط الجوية الإيرانية

طهران - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية اتخاذ الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا قرارا بالتعليق والإلغاء الفوري لكافة الرحلات السياحية إلى تركيا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء عن سلمان ساماني القول إن القرار سيبلغ رسميا من قبل وزارة السياحة والتراث الثقافي إلى كافة الشركات السياحية في البلاد.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد خاطب كلا من وزير الداخلية ورئيس مقر العمليات بالهيئة الوطنية لمكافحة كورونا لتعليق الرحلات من وإلى تركيا برا وجوا لمدة أسبوع "على خلفية تسجيل الأخيرة إصابات بفيروس كورونا المتحور".

يأتي هذا في وقت تسجل فيه إيران نفسها ارتفاعا كبيرا في معدلات الإصابة والوفاة بكورونا.

وكان نمكي حذر أمس من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، وقال :"نواجه أحد أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياما صعبة".

إيران تركيا الرحلات السياحية وقف الرحلات السياحية سلمان ساماني

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