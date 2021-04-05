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المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حق ترامب في حظر متابعة معارضيه لحسابه على تويتر

10:09 م الإثنين 05 أبريل 2021
المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حق ترامب في حظر متابعة معارضيه لحسابه على تويتر

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكما لإحدى محاكم الاستئناف الاتحادية الأمريكية باعتبار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر متابعة منتقديه لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي.

صدر حكم المحكمة العليا اليوم الاثنين، في الاستئناف الذي قدمه الرئيس السابق ترامب منذ مدة طويلة، حيث أمر قضاة المحكمة العليا برفض الدعوى التي أقامها سبعة من مستخدمي موقع تويتر ضد قرار ترامب منعهم من متابعة حسابه على الموقع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدعوى كلها فقدت أهميتها بعد هزيمة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة وقرار شركة تويتر يوم 8 يناير الماضي حظر حساب ترامب نهائيا بدعوى ترويجه لأعمال العنف.

واستمر الجدل بين جانبي النزاع حول مصير قرار محكمة الاستئناف. وقبل مغادرة ترامب لمنصبه، طلبت وزارة العدل من القضاة شطب الدعوى، في حين سعى من يقاضون ترامب إلى الاستمرار. ولم يكن تويتر طرفًا في القضية.

ورغم أن القضية لا تتعلق بقرار تويتر حظر حساب ترامب نهائيا، أشار القاضي كلارينس توماس إلى أن الحكومة قد تكون قادرة دستوريا على الحد من سلطة شركات مواقع التواصل الاجتماعي في حذف حسابات المستخدمين.

ترامب تويتر المحكمة العليا الأمريكية

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