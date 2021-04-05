بوتين يوقع قانونًا يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036

موسكو - (ا ف ب)

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الروسية اليوم الاثنين قانونًا موقعًا من الرئيس فلاديمير بوتين يسمح له بالبقاء رئيسًا لولايتين إضافيتين يستمر كل منها ست سنوات، مانحا لنفسه بذلك إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2036.

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته النهائية على قانون يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين إضافيتين يستمر كل منها ست سنوات، مانحا نفسه إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2036.

ووقع بوتين البالغ 68 عامًا والذي يحكم روسيا منذ أكثر من عقدين الاثنين القانون وفق نسخة نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة. ويعكس هذا التشريع تعديلات واسعة أجريت على الدستور في العام الماضي.

يذكر أن السلطات الروسية نظمت في يونيو 2020 استفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا التي سمح بموجبها للرئيس الروسي بالبقاء في السلطة لغاية 2036. وبحسب السلطات الروسية، فقد نالت التعديلات تأييد أغلبية المواطنين المشاركين في الاستفتاء.