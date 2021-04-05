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رئيس وزراء باكستان يعود للعمل بعد تعافيه من كورونا

03:19 م الإثنين 05 أبريل 2021
رئيس وزراء باكستان يعود للعمل بعد تعافيه من كورونا

عمران خان

إسلام آباد- (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عودته إلى العمل مجددًا بعد تعافيه من إصابته خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد.

ونشر خان صورة له - على موقع تبادل الصور "انستجرام" أوردتها شبكة "جيور نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين - وهو يرتدي قناعًا للوجه مع تعليق مكتوب: "العودة إلى العمل بعد التعافي من (كوفيد-19)".

كما أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشئون خدمات الصحة الوطنية، فيصل سلطان - في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة"تويتر" - نبأ استئناف خان للعمل بعد التعافي من المرض.

وكان قد ثبتت إصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمر خان بفيروس كورونا المستجد في الـ 20 من شهر مارس الماضي؛ حيث خضع بعدها لحجر صحي بالمنزل.

هذا المحتوى من

Asha
عمران خان باكستان رئيس الوزراء الباكستاني فيروس كورونا

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