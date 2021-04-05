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عباس يتوجه إلى ألمانيا في زيارة غير معلنة مسبقا

02:58 م الإثنين 05 أبريل 2021
عباس يتوجه إلى ألمانيا في زيارة غير معلنة مسبقا

محمود عباس

رام الله- (د ب أ):

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين إلى ألمانيا في زيارة غير معلنة مسبقا، بحسب ما أعلن مصدر فلسطيني.

وذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عباس غادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية روتينية مخطط لها منذ فترة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مروحيتين أردنيتين حطتا في مقر الرئاسة في مدينة رام الله لنقل عباس ومرافقيه.

ولم يصدر تعقيب من الرئاسة الفلسطينية بشأن الزيارة، ولم يتضح إن كان عباس سيجري لقاءات رسمية خلال زيارته لألمانيا.

وكان عباس، 86 عاما، قد قام بآخر زيارة خارجية في منتصف ديسمبر الماضي وكانت إلى دولة قطر.

محمود عباس الرئيس الفلسطيني ألمانيا فلسطين

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