الثلاثية الموسعة بشأن أفغانستان تدعو لاستمرار اتفاقية السلام خلال سحب القوات

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الجمعة/، أن الثلاثية الموسعة بشأن أفغانستان (التي تضم روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وباكستان) تؤكد أن سحب القوات الأجنبية من كابول يجب أن تتم دون أن تتوقف عملية السلام.

وجاء في بيان مشترك عقب مباحثات الثلاثية الموسعة مع الحكومة الأفغانية وممثلي حركة "طالبان"، نقلته وكالة /سبوتنيك/ الروسية: "أخذنا بعين الاعتبار إعلان 14 أبريل من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو بدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من 1 مايو وحتى 11 سبتمبر من العام 2021".

وأضاف البيان "نؤكد مجددا أن سحب القوات الأجنبية يجب أن يتم بشكل سلس، ونؤكد أن عملية السلام يجب ألا تتوقف خلال عملية سحب القوات".

كما دعت الثلاثية الموسعة بشأن أفغانستان، كابول، لبدء حوار صريح مع حركة طالبان حول التسوية ، مشيرة إلى أنها تتوقع من حركة طالبان احترام التزامات مكافحة الإرهاب.