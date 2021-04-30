مصر تعزي إسرائيل في ضحايا حادث التدافع
القاهرة - (أ ش أ):
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن خالص التعازي في ضحايا حادث التدافع الذي وقع بشمال إسرائيل.
وقال المتحدث- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة- "نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافُع الذي وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات، كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً".
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