مصر تعزي إسرائيل في ضحايا حادث التدافع

09:14 م الجمعة 30 أبريل 2021
مصر تعزي إسرائيل في ضحايا حادث التدافع

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن خالص التعازي في ضحايا حادث التدافع الذي وقع بشمال إسرائيل.

وقال المتحدث- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة- "نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافُع الذي وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات، كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً".

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وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إسرائيل

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