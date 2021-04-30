حقوق إنسان البرلمان العربي ترحب بتسيير الأمم المتحدة رحلات جوية إلى مأرب

القاهرة - أ ش أ

رحب النائب علوي الباشا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي بقيام الأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية إلى ‫محافظة مأرب‬ في اليمن لمواجهة التداعيات الإنسانية الصعبة التي تفاقمت، ومنها الاعتداءات والهجمات غير الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في المحافظة.

ودعا رئيس اللجنة إلى البناء على هذه الخطوة الهامة، مطالبًا المؤسسات والمنظمات الإنسانية والجهات الدولية المانحة والدول الشقيقة والصديقة بتسيير رحلات جوية مماثلة إلى محافظة مأرب لتلافي كارثة إنسانية في المحافظة التي يتواجد بها ما يزيد على مليوني نازح من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، ممن نزحوا إليها هربًا من جحيم الحرب التي تسببت في إشعالها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأوضح أن الاعتداءات الحوثية العنيفة والمتكررة على المحافظة والتي تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية الثقيلة والصاروخية التي يتم إطلاقها بشكل متعمد وعشوائي، طالت مخيمات النازحين والأحياء السكنية في عاصمة المحافظة مما فاقم من المأساة الإنسانية للنازحين والمواطنين المدنيين بشكل متزايد.

وحذَّر الباشا، من حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة ستكون وصمة عار في جبين النظام الدولي إذا استمر في صمته وتقاعسه ولم يتخذ خطوات رادعة وعاجلة لوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ووضع حد للدعم غير المحدود الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه الميليشيا واستمرارها في الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها، وإصرارها على إفشال وعرقلة كافة الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة.