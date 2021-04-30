السفارة الأمريكية لدى روسيا تقلص خدماتها القنصلية بشكل كبير



موسكو - أ ش أ

أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا الحد من خدماتها القنصلية بشكل كبير، في إجراء اضطراري يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف شهر مايو المقبل.

وذكرت السفارة الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني - اليوم الجمعة أنه اعتبارا من 12 مايو المقبل، سوف تعلق السفارة خدماتها القنصلية، باستثناء الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين إلى جانب عدد محدود للغاية من حالات إصدار تأشيرات هجرة لمواطنين مسنين أو في حالات طارئة ترقى لمستوى "الحياة أو الموت ".

ولفتت السفارة إلى أنها ستتوقف عن تقديم خدمات التوثيق الروتينية وإصدار التقارير القنصلية الخاصة بالإنجاب في الخارج وخدمات تجديد الجوازات.

وحذرت السفارة الأمريكية من إمكانية تأجيل تقديم خدمات طارئة إلى مواطنين أمريكيين متواجدين في روسيا أو الحد منها.

وحثت مواطني الولايات المتحدة المتواجدين في روسيا والذين تنقضي فترة سريان تأشيراتهم على مغادرة البلاد حتى 15 يونيو.

وأوضحت السفارة أن سبب هذا القرار يعود إلى إبلاغ الحكومة الروسية لها في 23 أبريل بنيتها فرض حظر على توظيف مواطنين غير أمريكيين لأي مناصب في السفارة، مضيفة أن خطوات السلطات الروسية أجبرتها على تقليص عدد الموظفين المعنيين بالخدمات القنصلية بمقدار 75%.