تقارير: بريطانيا تخطط لرفع حظر السفر السياحي مع تخفيف الإجراءات على متلقي لقاح كورونا

لندن - (أ ش أ):

تخطط الحكومة البريطانية لإعفاء البريطانيين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الالتزام بإجراءات الحجر الصحي، ضمن استعداداتها لإعادة تشغيل السفر الدولي.

وذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الإثنين، المقبل، عودة السفر من وإلى بريطانيا مع الدول الأجنبية بقيود مبنية على نظام تصنيف الدول بناء على معدل الإصابة بفيروس كورونا ومستويات التلقيح فيها واحتوائها على سلالات أخرى من الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن السفر للخارج لقضاء العطلات محظور حاليا في بريطانيا بسبب إجراءات الحجر الصحي، لكن من المتوقع أن يعلن جونسون يوم عيد الفصح، الموافق الاثنين المقبل، رفع تلك القيود في مطارات إنجلترا.

ولفتت إلى وجود تردد داخل الحكومة البريطانية تجاه عملية التلقيح في أجزاء مختلفة بأوروبا، وهو ما قد يعني أن بعض الوجهات السياحية المُفضلة لدى البريطانيين قد يتم اعتبارها ضمن المناطق الأكثر خطرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائدين إلى بريطانيا بعد السفر من المتوقع أن يطالبوا باختبارات تثبت عدم إصابتهم قبل صعود الطائرة بغض النظر عن تلقيهم اللقاح، إلا أن المسافرين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح سيُطلب منهم اختبارات أقل بعد العودة إلى بريطانيا من الدول الأقل خطرا ولن يُفرض عليهم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بعد زيارتهم لدول قليلة أو متوسطة الخطر حسب التصنيف.