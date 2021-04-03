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الاتحاد الاوروبي يرحب برفع واشنطن العقوبات عن الجنائية الدولية

04:31 م السبت 03 أبريل 2021
الاتحاد الاوروبي يرحب برفع واشنطن العقوبات عن الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (أ ش أ):

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، برفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وأكد مسؤول شؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية جوزيب بوريل، في بيان نقلته قناة (الحرة) الإخبارية، أن هذه الخطوة المهمة تدل على التزام الولايات المتحدة حيال المنظومة الدولية القائمة على قواعد معينة.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا مهما في إنصاف ضحايا بعض أفظع الجرائم في العالم، مؤكدا أن حماية حياد المحكمة الجنائية الدولية القضائي واستقلالها يعد أمرا في غاية الاهمية ".

وأفاد بوريل أن الاتحاد الأوروبي "يدعم بشكل ثابت" المحكمة و"الطابع العالمي" لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن أوروبا ستقف إلى جانب جميع الشركاء للدفاع عن المحكمة في وجه المساعي الرامية لعرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولي للقضاء الجنائي.

وكانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن قد أعلنت أنها ستلغي الإجراءات في وقت تسعى لتبني نهج تعاوني أكثر حيال حلفائها.

يذكر أن الخارجية الأمريكية في عهد إدارة ترامب قد فرضت عقوبات مالية على بنسدوا ومسؤول رفيع آخر في المحكمة ومنعتهما من الحصول على تأشيرات بعدما فتحت المدعية تحقيقا على خلفية شبهات بارتكاب عسكريين أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان.

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