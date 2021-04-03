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تنكيس الأعلام في تايوان بعد وفاة 50 شخصًا على الأقل في حادث قطار

07:03 ص السبت 03 أبريل 2021
تنكيس الأعلام في تايوان بعد وفاة 50 شخصًا على الأقل في حادث قطار

أرشيفية

تايبيه- (د ب أ):
تم تنكيس الأعلام في تايوان اليوم السبت، ومن المقرر أن تبقى هكذا لمدة ثلاثة أيام، حدادا على ما لا يقل عن 50 ضحية في حادث قطار مميت وقع اليوم السابق.

وقال مسؤولون إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما اصطدم قطار بشاحنة وخرج عن مساره في شرق تايوان، مشيرين إلى أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار جهود التعامل مع الحادث.

وقالت إدارة السكك الحديدية التايوانية في وقت متأخر يوم الجمعة إن القطار خرج عن المسار في مقاطعة هوالين بسبب اصطدامه بشاحنة صيانة انزلقت من منحدر بالقرب من موقع بناء فوق خط السكة الحديد.

وأوضح مسؤولون إن مقدمة القطار الذي يتألف من ثماني عربات وكان على متنه 492 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم وكان مسافرا من تايبيه إلى مقاطعة تايتونج الشرقية، اصطدمت بالمركبة قبل دخول نفق بوقت قصير.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية اليوم السبت أن ممثلي الادعاء العام في هوالين طالبوا باصدار مذكرة اعتقال بحق مدير موقع بناء يعتقد أنه فشل في وضع فرامل المركبة بشكل صحيح.

وذكرت الوكالة أن ممثلي الادعاء بدأوا في استجواب الرجل في وقت متأخر يوم الجمعة.

وعدلت الحكومة التايوانية في وقت متأخر من يوم الجمعة عدد القتلى ، من 51 قتيلا على الأقل إلى 50 قتيلا على الأقل بسبب خطأ حسابي. ​

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