المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى الاستقالة

صنعاء - (د ب أ):

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، اليوم الخميس، الحكومة الشرعية المشكلة قبل أشهر إلى الاستقالة، بسبب عدم تحسين الخدمات والوضع المعيشي.

وقال فضل الجعدي مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي عبر حسابه على تويتر "تُحارب الحكومة جهارا نهارا من قبل أدوات الدولة العميقة المتحكمين بقرار ومواقف وموارد الشرعية، لإثنائها عن تقديم أي حلول أو خدمات أو تنمية للعاصمة عدن".

وأضاف "لم يعد أمام الحكومة إلا أن تكاشف الشعب عما يحدث، أو تعلن تقديم استقالتها حفظا لماء الوجه".

يأتي ذلك غداة احتجاجات في عدن طالبت الحكومة بسرعة العمل على تحسين الخدمات، خصوصا التيار الكهربائي الذي تكرر انقطاعه في المدينة الساحلية التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وتشكلت الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب نهاية العام الماضي بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال على خمس حقائب وزارية من أصل 24 حقيبة.