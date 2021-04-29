المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى الاستقالة

09:45 م الخميس 29 أبريل 2021
المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو الحكومة اليمنية إلى الاستقالة

فضل الجعدي

صنعاء - (د ب أ):

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، اليوم الخميس، الحكومة الشرعية المشكلة قبل أشهر إلى الاستقالة، بسبب عدم تحسين الخدمات والوضع المعيشي.

وقال فضل الجعدي مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي عبر حسابه على تويتر "تُحارب الحكومة جهارا نهارا من قبل أدوات الدولة العميقة المتحكمين بقرار ومواقف وموارد الشرعية، لإثنائها عن تقديم أي حلول أو خدمات أو تنمية للعاصمة عدن".

وأضاف "لم يعد أمام الحكومة إلا أن تكاشف الشعب عما يحدث، أو تعلن تقديم استقالتها حفظا لماء الوجه".

يأتي ذلك غداة احتجاجات في عدن طالبت الحكومة بسرعة العمل على تحسين الخدمات، خصوصا التيار الكهربائي الذي تكرر انقطاعه في المدينة الساحلية التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وتشكلت الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب نهاية العام الماضي بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال على خمس حقائب وزارية من أصل 24 حقيبة.

فضل الجعدي الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي صنعاء

الخبر التالى:

الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 1 المقاولون.. بنشرقي يتعادل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا