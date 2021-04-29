الصين: تسجيل إصابات بالسلالة الهندية المتحورة لكورونا في عدة مدن

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد من السلالة "الهندية" المتحورة في عدة مدن في الصين.

ونقلت قناة "CGTN"، اليوم الخميس، عن رئيس المركز الصيني لمكافحة الأوبئة والوقاية منها، وو تسونيو، أنه على الرغم من طفرات كوفيد التي ظهرت منذ بداية الوباء، فإن سلطات الصحية في الصين قادرة على التصدي للفيروس ومنع انتقال العدوى.

كما أشار وو تسونيو إلى أهمية الحفاظ على الإجراءات الوقائية، خاصة خلال المناسبات القادمة، مثل عيد العمال، الذي يتم الاحتفال به في الأول من مايو.

هذا وقد تفاقم الوضع الوبائي في الهند، حيث سجلت انتشارا واسعا لطفرة جديدة من فيروس كورونا، وأصبحت المستشفيات تشكو من نقص في أسطوانات الأكسجين.

وبات المصابون مضطرين إلى انتظار المساعدة في الشوارع القريبة من المستشفيات في سيارات الإسعاف.