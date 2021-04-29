روسيا تتوعد بالرد على طرد أحد دبلوماسييها من بلغاريا

موسكو- أ.ش.أ:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على قيام بلغاريا بطرد أحد الدبلوماسيين الروس من أراضيها، أن هذا التصرف سيتبعه رد روسي.

وأكد مصدر بالخارجية الروسية اليوم الخميس لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن موسكو ستقوم بالرد على ذلك، دون توضيح أي تفاصيل.

ومن جانبه، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف عن عزم بلاده الرد على تصرفات بلغاريا غير المقبولة والاستفزازية، مؤكدا أن اتهامات صوفيا بحق موسكو لا أساس لها وبدون أدلة.

وقال بيسكوف للصحفيين: " أولاً ، هناك إجراءات جوابية من قبلنا، وأنتم ترون أن روسيا ترد، وروسيا سترد".

وأضاف:" أن موسكو لن تترك مثل هذه الخطوات الاستفزازية غير المقبولة على الإطلاق والاتهامات التي لا أساس لها ولا أدلة بدون رد"، مشددا على أن أي ردود تقوم بها روسيا سوف تنفذ وفقا لمصالحها الخاصة.