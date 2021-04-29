المبعوث الأمريكي لليمن يزور السعودية وعمان للتباحث حول الأزمة اليمنية

11:27 ص الخميس 29 أبريل 2021
المبعوث الأمريكي لليمن يزور السعودية وعمان للتباحث حول الأزمة اليمنية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيزور السعودية وعمان اليوم الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين بشأن جهود إنهاء الحرب الأهلية في اليمن.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- "أن مباحثات ليندركينج ستركز على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية في أنحاء اليمن بانتظام ودون عوائق ودعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف لعملية سياسية".

وأضافت أن ليندركينج سيركز أيضا على التوافق الدولي لوقف هجوم الحوثيين على مأرب والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني.

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