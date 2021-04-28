الإمارات تسمح بإقامة صلاة التهجد في المساجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت حكومة الإمارات السماح بإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وفقًا لضوابط وإجراءات احترازية، حيث تقرر تحديد مدة الصلاة بما لا يتجاوز 30 دقيقة، ويكون التوقيت عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية عشرة والنصف في جميع إمارات الدولة.

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري أنه تقرر غلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف.

وأشار إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشجع المصلين، خصوصاً كبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، على أن يحيوا سنَّة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم من خلال الصلاة جماعةً مع الاهل، أو منفردين، ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً.

وذكر خلال إحاطة اعلامية مساء اليوم الثلاثاء أن دولة الإمارات تقدمت ثلاث مراتب إلى المركز الثامن عالمياً، وحافظت على مركزها الأول عربياً على مؤشر "بلومبرج" لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة "كوفيد-19"، محققة 7ر69 نقطة على المؤشر العام، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي بذلك ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم لتتقدم على دول مثل الصين وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا.

وأضاف: "تمكنت الإمارات من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليميًا وعالميًا بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة، حيث تعاملت مع الجائحة بفاعلية مع المحافظة على عدم تعطيل الأعمال والشؤون المجتمعية"، مشددًا على نجاح الحملة الوطنية للقاح في تحقيق أهدافها حتى الآن، إذ يعد مؤشراً إلى قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة.

وأكد الظاهري توافر غالبية اللقاحات المعتمدة عالمياً في الدولة، والتي تشمل أربعة أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كورونا، هي: لقاح "سينوفارم"، ولقاح "فايزر-بيونتيك"، ولقاح "سبوتنيك في"، ولقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، كما توفر الدولة التطعيم مجانًا واختياريًا لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين.