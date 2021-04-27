سد النهضة..السودان يؤكد ثقته بالوساطة الأفريقية ويعلن عن جولة لوزيرة الخارجية

09:27 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
سد النهضة..السودان يؤكد ثقته بالوساطة الأفريقية ويعلن عن جولة لوزيرة الخارجية

سد النهضة

الخرطوم- (د ب أ):

أعرب السودان عن ثقته في الاتحاد الأفريقي وقيادته لجهود الوساطة، للوصول إلى حلول لمسألة سد النهضة تخاطب انشغالات الدول الأطراف وتلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ستقوم على رأس وفد بجولة خارجية تتضمن جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ستلتقي في كينشاسا بالرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للتأكيد على موقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومُرض لكل الأطراف، متضمنا وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن عمليات الملء والتشغيل لسد النهضة وفق الأسس والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي.

وتشمل الجولة أيضا كلا من كينيا ورواندا وأوغندا، حيث ستلتقي الوزيرة برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.

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