الرئيس الأوكراني يؤكد مجددا على رغبته في لقاء بوتين

كييف- (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه أصدر تعليمات لرئيس المكتب الرئاسي، للاتصال بالكرملين لمناقشة عقد اجتماع محتمل مع نظيره الروسي، فلاديمير بويتن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن زيلينسكي القول في تصريحات تم بثها على شاشات التلفزيون: "يبدو لي أن كل شيء يتحرك نحو عقد هذا الاجتماع".

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة الاتصال، التي تتضمن روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، غدا الثلاثاء، لمناقشة وقف إطلاق النار في دونباس، بحسب زيلينسكي الذي يأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل حلول عيد الفصح، الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في الثاني من مايو.

وكانت روسيا بدأت يوم الجمعة الماضي، في سحب قواتها المتمركزة بشكل مؤقت في شبه جزيرة القرم، في خطوة قد تساعد في التخفيف من التوترات بين موسكو وكييف وعواصم غربية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود، الذين شاركوا في المناورات الأخيرة في شبه جزيرة القرم، سيبدأون في العودة إلى قواعدهم العسكرية في روسيا، حسبما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.