روسيا تختبر بنجاح صاروخ اعتراض مضاد للصواريخ الباليستية

موسكو-(د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قوات الفضاء الجوي الروسية اختبرت بنجاح صاروخ اعتراض جديد مضاد للصواريخ الباليستية في ميدان تدريب ساري-شاجان بكازاخستان.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة القول في بيان لها :"أجرى الفريق القتالي للقوات الفضائية والصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية تجربة إطلاق ناجحة أخرى لصاروخ جديد لنظام الدفاع الصاروخي الروسي المضاد للصواريخ الباليستية في ميدان تدريب ساري-شاجان (بجمهورية كازاخستان)".

وقال الميجور جنرال سيرجي جرابتشوك إن صاروخ الاعتراض أثبت كفاءة، وأن الفرق القتالية أنجزت المهمة بنجاح، وتم ضرب هدف وهمي بالدقة المطلوبة.

وذكر أن صاروخ الاعتراض قادر على تدمير رؤوس حربية للعدو، ويتحرك بسرعة تزيد عن ثلاثة كيلومترات في الثانية أو ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف سرعة رصاصة الكلاشنكوف.