الإمارات تدعو إسرائيل لخفض التصعيد وإنهاء الاعتداءات
أبوظبي - (د ب أ):
أعربت الإمارات عن "قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين".
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات "رفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
ودعت الوزارة في بيان مساء الأحد السلطات الإسرائيلية إلى "تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان".
وأكدت على ضرورة "الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
221570
عدد المصابين
-
166457
عدد المتعافين
-
12998
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
145298809
عدد المصابين
-
123285811
عدد المتعافين
-
3083923
عدد الوفيات
إعلان