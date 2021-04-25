بنجلاديش تغلق حدودها البرية مع الهند بسبب كورونا

دكا - (د ب أ)

أعلنت بنجلاديش إغلاق حدودها البرية مع الهند، استجابة لمعدلات الإصابات القياسية، وحصيلة الوفيات بمرض (كوفيد-19) في تلك الدولة المجاورة.

وقال وزير الخارجية البنغالي أبو كلام عبدالمؤمن للصحفيين في دكا إن الحظر، الذي يستثني نقل السلع، سيظل ساريا لمدة 14 يومًا اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

وقال الوزير إنه تم اتخاذ القرار تماشيا مع اقتراح لجنة خبراء لإبطاء تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، مشيرا إلى الرقم القياسي لحالات الإصابة بالفيروس في الهند، الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم السماح لرعايا بنجلادش الذين تقطعت بهم السبل في الهند، بالعودة للبلاد عبر ثلاث نقاط حدودية معينة، شريطة تقديمهم نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر" خلال 72 ساعة لدخولهم.

وستظل حركة السفر الجوي معلقة بين البلدين، حيث كانت بنجلادش أوقفت رحلات الطيران الدولية في 14 أبريل الجاري، في إطار إجراءات إغلاق عام على مستوى البلاد.

وتسجل الهند، وعدد سكانها 36ر1 مليار نسمة، أكثر من 16 مليون إصابة و192 ألفا و311 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، منذ اكتشاف أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في يناير من العام الماضي.

وتسجل الهند أرقاما مرتفعة بشكل مستمر لحالات الإصابة اليومية منذ بداية موجة ثانية للفيروس في مارس، مع تسجيل اليوم الأحد أعلى إصابات يومية بعدد بلغ 349 ألفا و619 حالة وكذلك وفيات قياسية بلغت 2767 وفاة، وفقا لوزارة الصحة الهندية.