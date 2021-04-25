بو الغيط يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس الشرقية

03:29 م الأحد 25 أبريل 2021
بو الغيط يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس الشرقية

أحمد أبو الغيط

القاهرة- (أ ش أ):

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداءات التي قام بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية ليلة أمس، مؤكداً أن وتيرة الاستفزاز من جانب المتطرفين اليهود ظلت تتصاعد في القدس خلال الأيام الماضية، وأن دولة الاحتلال تحمي جرائم المستوطنين وتشجعها.

ونقل مصدر مسئول عن أبو الغيط قوله إن عملية الاستفزاز تبدو مقصودة من أجل إشعال الموقف في المدينة المقدسة، والمُضي قدماً في مخططات التهويد، وتثبيت وضع قائم جديد يضع قيوداً على المسلمين حتى في أقدس أيام العام بالنسبة لهم.

وحمّل أبو الغيط السلطات الإسرائيلية مسئولية التصعيد الجاري.. مُشدداً على أن مناخ التحريض الذي يُشيعه التيار اليميني المتطرف في إسرائيل يهدف لتسجيل نقاط سياسية على حساب أرواح الفلسطينيين وأمنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يسعى لصيانة حقوقه الثابتة في مدينة القدس، ويتطلع إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى قريباً في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

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