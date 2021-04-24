البنتاجون: نتابع الوضع على حدود أوكرانيا.. ونأمل في انسحاب قوات روسيا

10:56 ص السبت 24 أبريل 2021
البنتاجون: نتابع الوضع على حدود أوكرانيا.. ونأمل في انسحاب قوات روسيا

البنتاجون

واشنطن أ ش أ:

أكد أنتون سيميلروث المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية وتأمل في انسحاب القوات الروسية من هناك.

وقال سيميلروث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، "نأمل أن تسحب روسيا قواتها من شبه جزيرة القرم والحدود الأوكرانية لتهدئة الموقف كما يزعمون.. وسنواصل مراقبة الوضع".

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن يوم الخميس عن اختتام مناورات أدتها قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية وأمر بعودة القوات المشاركة إلى مواقع مرابطتها الدائمة، وأمر شويجو بهذه الخطوة لضمان عودة القوات إلى مراكزها الأصلية بحلول الأول من مايو المقبل.

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البنتاجون روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الأمريكية

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