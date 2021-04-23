روسيا تعتزم إعداد قائمة "بالدول الأجنبية غير الصديقة"

11:00 م الجمعة 23 أبريل 2021
روسيا تعتزم إعداد قائمة "بالدول الأجنبية غير الصديقة"

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعداد قائمة تضم "الدول الأجنبية غير الصديقة".

وقال بيان للكرملين نشر مساء اليوم الجمعة إن هناك ترتيبا لفرض قيود على بعثاتهم الدبلوماسية في موسكو.

وأضاف البيان أن تعيين الموظفين بالبعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدول الأخرى في روسيا يجب أن يكون بعدد محدود، مبينا أنه "إذا لزم الأمر" يجب أن يكون من الممكن أيضا فرض حظر كامل على التوظيف داخل هذه المؤسسات الرسمية.

كان بوتين كلف الحكومة الروسية بإعداد قائمة بالدول الأجنبية التي يجب أن تنطبق عليها هذه القيود.

إضافة إلى ذلك يجب تحديد عدد الموظفين الذين لا يزال بإمكان البعثات الدبلوماسية المعنية إبرام عقود عمل معهم.

فلاديمير بوتين روسيا موسكو الكرملين

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