بوتين يوقع مرسومًا بشأن تطبيق تدابير ردا على الأعمال "غير الودية" للدول الأجنبية

09:32 م الجمعة 23 أبريل 2021
بوتين يوقع مرسومًا بشأن تطبيق تدابير ردا على الأعمال "غير الودية" للدول الأجنبية

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن تطبيق إجراءات رداً على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية، وفقًا لموقع الكرملين على الإنترنت.

وجاء في بيان الكرملين: "وقع فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن تطبيق إجراءات الرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية"، بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان أن المرسوم ينص على "الحد من عقود العمل، وعقود توفير العمالة وغيرها من العقود المدنية-القانونية التي تنشأ على أساسها علاقات العمل مع الأفراد الموجودين على أراضي روسيا الاتحادية المبرمة من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة ومؤسسات الدولة للدول الأجنبية التي ترتكب أعمال غير ودية ضد روسيا الاتحادية أو مواطني روسيا الاتحادية أو الشخصيات الاعتبارية الروسية".

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