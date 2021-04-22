الإمارات تعلق الرحلات القادمة من الهند بسبب "كورونا"

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند، وكذلك ركاب "الترانزيت" القادمين منها، باستثناء رحلات "الترانزيت" القادمة للإمارات والمتجهة إلى الهند.

وأشارت الهيئة ــ في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ــ إلى أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الإمارات، اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 أبريل الجاري ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأكدت الهيئة استثناء رعايا الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا لمدة 10 أيام وفحص PCR في المطار وكذلك في اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.

وأوضحت الهيئة أن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في الهند وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.