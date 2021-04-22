سانا: إصابة 4 جنود سوريين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

دمشق - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن أربعة جنود سوريين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي على ريف دمشق.

وقالت الوكالة إن "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشفه عنه أنه "حوالي الساعة الواحدة و 38 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

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