وزير خارجية أوكرانيا: طلبنا من واشنطن دعمًا لامتلاك معدات حرب إلكترونية لمواجهة موسكو

وكالات

قال وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، إنه لا توجد لدى كييف معلومات جديدة تشير إلى أن روسيا قررت القيام بعمل عسكري جديد ضد أوكرانيا، ولكن من المهم أن يتحرك الغرب لمنع حدوث ذلك.

وتابع كوليبا في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز، أنه طلب من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، دعم بلاده لامتلاك أسلحة حرب إلكترونية لمواجهة روسيا.

وقال إن بلاده لم تتلق ردًا من الرئاسة الروسية "كرملين" على دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا.

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من مغبة تجاوز "الخطوط الحمراء" مع روسيا، قائلاً إن من شأن خطوة مماثلة أن تشعل فتيل رد "غير مسبوق، سريع وقاس".

جاء هذا التحذير في خطابه السنوي حول حالة البلاد، وسط تصاعد في التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا والمعارض البارز أليكسي نافالني.

وقال بوتين إن القوى الغربية تحاول دائما "إزعاج " روسيا.

وتتصاعد التوترات بشأن أوكرانيا، حيث تقول التقارير إن روسيا نقلت أكثر من 100 ألف جندي إلى مواقع قريبة من المناطق المتنازع عليها.

ويتمركز جانب كبير من تلك القوات في القرم، وهي شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في مارس 2014. وقدّر ضابط أوكراني برتبة عالية الأسبوع الماضي العدد الإجمالي للقوات بـ 103 آلاف و200 جندي .

وتدعم روسيا الانفصاليين الذين يسيطرون على مساحات من شرقي أوكرانيا، وقد غذت مناوراتها هناك المخاوف من تدخل عسكري روسي جديد.

وقال بوتين في خطابه إن "الغرب لم يفكر ببيلاروسيا أو أكرانيا، عندما كانت أحداث الميدان جارية هناك". وكانت الاحتجاجات الجماهيرية في الميدان بمدينة كييف قد قادت إلى فرار الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا في فبراير 2014.