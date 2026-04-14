رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:25 ص 14/04/2026 تعديل في 11:25 ص
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير
  • عرض 4 صورة
    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير
  • عرض 4 صورة
    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل، مساء أمس، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، رستم منيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية الحالية إلى مصر، حيث اصطحبهم الوزير في جولة داخل المتحف، بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

وشملت الجولة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات عرض الملك الذهبي توت عنخ آمون، إلى جانب متحف مراكب الملك خوفو.

وخلال الزيارة، أعرب رئيس جمهورية تتارستان عن بالغ إعجابه بما شهده بالمتحف من تنظيم متميز، وما يضمه من كنوز أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيداً بجهود الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار وهيئة المتحف المصري الكبير في تقديم تجربة متحفية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة، فضلًا عن تميز سيناريو العرض وروعة إخراجه.

وفي ختام الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية وتبادل الهدايا التذكارية بين رئيس جمهورية تتارستان، ووزير السياحة والآثار، في أجواء تعكس عمق العلاقات الثقافية والتعاون المشترك بين البلدين.

رئيس جمهورية تتارستان المتحف المصري وزارة السياحة والآثار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو| جودي أحمد سعد تغني مع والدها على المسرح لأول مرة
زووم

فيديو| جودي أحمد سعد تغني مع والدها على المسرح لأول مرة
تصعيد تجاري جديد.. الصين تتوعد برد حازم على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
شئون عربية و دولية

تصعيد تجاري جديد.. الصين تتوعد برد حازم على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب
دمياط في قلب المعادلة.. مصر تُسرّع وصول البضائع الأوروبية إلى الخليج
أخبار مصر

دمياط في قلب المعادلة.. مصر تُسرّع وصول البضائع الأوروبية إلى الخليج
ملكة جمال العالم 2025 تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال
الموضة

ملكة جمال العالم 2025 تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"